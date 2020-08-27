ترامب يعرب عن قلقه من التوتر بين اليونان وتركيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 47 دقيقة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من التوتر القائم حاليا بين اليونان وتركيا شرق البحر المتوسط .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس ترامب و رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ، حسب ما ذكره البيت الأبيض .

وقال البيت الأبيض أنه دعا الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي إلى الحوار بخصوص نزاعهما على الحقوق في موارد الطاقة بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان ترامب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أيضا القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط.

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وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان منذ أن أرسلت أنقرة سفينة المسح أوروتش رئيس إلى مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر في خطوة اعتبرتها غير قانونية.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

يزداد منسوب التوتر يوما بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر، لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة، من خلال المضي قدمًا في التنقيب عن الثروة النفطية، رغم اعتراض عدة دول مجاورة.

وفي ظل تعنت أنقرة، تحاول دول أوروبية وغربية أن تنزع فتيل الأزمة، لكن مآل الأمور قد يتوقف على حزم الاتحاد الأوربي، أي ما إذا كان سيقفُ بصرامة إلى جانب الدولتين التي تشغلان عضويته أي قبرص واليونان، أم إنه سيبحث عن صيغة حل هادئة، نظرا إلى عضوية تركيا أيضا في حلف شمالي الأطلسي “الناتو”.