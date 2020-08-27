مدير الوكالة الذرية يكشف موعد دخول المفتشين لموقعين نوويين بإيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، على أن زيارة المفتشين التابعين لها لموقعين نويين إيرانييّن ستكون في الوقت القريب .

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن المواعيد التي وافقت عليها إيران للسماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقعين سريين سابقين “قريبة للغاية”.

ووصل مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى إيران في إطار سعيه لدخول مفتشي الوكالة إلى موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما بعد مواجهة استمرت أشهر بين طهران والهيئة.

وأصدر غروسي بيانا مشتركا مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جاء فيه أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإنهاء أزمة مستمرة منذ شهور بشأن زيارة الموقعين وأنه تم الاتفاق على مواعيد لعمليات التفتيش.

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وقالت إيران إنها تنهي مواجهة استمرت شهورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالسماح لمفتشيها بدخول موقعين تشتبه الوكالة أن طهران كانت تجرى فيهما أنشطة سرية يوما ما.

وتخفف هذه الخطوة الضغط الدبلوماسي عن طهران في وقت تسعى فيه واشنطن لإعادة فرض العقوبات عليها.

وتم الاتفاق على مواعيد زيارة مفتشي الوكالة للموقعين، وأحدهما قرب كرج غربي طهران والآخر قرب أصفهان في وسط إيران، دون أن يذكر اسميهما، بالإضافة إلى الاتفاق على المعايير الخاصة “بأنشطة التحقق” هناك.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، تنفذ إيران ما يسمى البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق مع الدول الأعضاء بشكل فردي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة حتى في أماكن لم يُعلن أنها مواقع نووية.