إيكونوميست: دبي… من مدينة متواضعة للصيد البحري إلى أبرز مدن العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 50 دقيقة

من مدينة متواضعة للصيد البحري إلى أبرز مدن العالم، وصفتها مجلة إيكونوميست البريطانية بأنها موطن لأكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، وأكثر موانئ الشرق الأوسط ازدحاماً… انها امارة دبي التي يشكل مطارها الدولي نقطة عبور رئيسية بين الشرق الأوسط والعالم، ففي عام 2019 كان أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

دبي

في خمسينيات القرن الماضي، كانت دبي بحسب ما وصفت “إيكونوميست” قرية تعتمد على صيد السمك، وموطناً لـ20 ألف نسمة فقط، ولا تمتلك مطاراً، اما اليوم فأصبحت مركزاً مالياً عالمياً ولاعباً إقليمياً رئيسياً، كما أنها أصبحت بوابة للاستثمار من وإلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.

دبي

لا تزال إمارة دبي تؤكد يوماً تلو آخر ريادتها المطلقة إقليمياً، لتظهر تفوقاً متوالياً بالمؤشرات الدولية والعالمية، حيث حققت خلال الفترة من 2010، إلى 2019، إنجازاً عالمياً في استدامة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة ومركز لمقرات الشركات العالمية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

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دبي

ومن التصنيفات العالمية للإمارة، أنها احتلت مؤخراً أيضاً المركز الأول إقليمياً والـ15 عالمياً بقائمة أفضل 30 وجهة للزيارة في العالم خلال (2020-2021)، وفقاً لتصنيف موقع «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكي، بعد استئناف الأنشطة السياحية في الإمارة.

دبي

كما صُنّفت دبي في المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً على قائمة «أنظف مدن العالم في 2020»، والتي أصدرتها حديثاً مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، وتضمنت القائمة أنظف 5 مدن على مستوى العالم، وذكرت المجلة في التقرير المرفق بالقائمة، أن دبي مدينة لديها ما هو أهم كثيراً من ناطحات السحاب المتلألئة كي تستقطب به زوارها.