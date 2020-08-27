السجن المؤبد لـ”سفاح المسجدين ” في نيوزيلندا

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سفاح المسجدين في نيوزيلندا برينتون تارانت
قضت محكمة نيوزيلندية بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على رجل قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا .
ويعتبر هذا الحكم هو الأول التي يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في نيوزيلندا .
واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما، بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.
وهذا أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.
وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافيا.
وأضاف لدى إصداره الحكم “جرائمك تنضح بشر هائل لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة”.
ومضى يقول “أنت، بحسب تقديري، خال من أي تعاطف مع ضحاياك”.
وقال المدعون للمحكمة في وقت سابق إن تارانت أراد بث الخوف في نفوس من وصفهم بالغزاة وأنه خطط بعناية للهجمات لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.
وقال تارانت، وهو من دعاة سيادة العرق الأبيض ومثل نفسه أثناء محاكمته، من خلال محامٍ أمام المحكمة إنه لم يعارض طلب الادعاء بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.
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