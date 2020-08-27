الهند تسجل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا اليومية

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الهند تسجل أرقام قياسية بكورونا
سجلت الهند أكثر من ألف وفاة وما يزيد على 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 ، في “قفزة قياسية” يومية جديدة للإصابات .
وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 75,760 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للإصابات، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في الهند إلى 3,310,235 حالة .
كما كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية تسجيل 1,023 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء كوفيد-19، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات في جميع أنحاء البلاد إلى 60,472 حالة وفاة.
وكانت الهند أعلنت الأربعاء عن تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة، وما يزيد على 67 ألف إصابة جديدة بـفيروس كورونا في اليوم السابق.
وتحل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
كما أنها الرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.
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