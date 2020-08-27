بعد تسجيل إصابات بكورونا.. بدء إجراء تحاليل كشف الفيروس بأكبر سوق في طنجة- صور

شرعت سلطات طنجة، زوال أمس الأربعاء، في إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، بالنسبة لتجار سوق كسبرطا، والذي يعتبر أكبر سوق بطنجة.

العملية تتم بتنسيق مع مدير مديرية الأسواق بمقاطعة السواني، ورابطة السوق، وبمشاركة ممرضي بالهلال الأحمر، وأطباء التابعين لمديرية الصحة بطنجة.

ووصلت عدد التحاليل التي أجريت أمس، حوالي 100 تحليلة بالنسبة لتجار السوق.

يذكر أن سوق كسبراطا، كان قد سجل العشرات من الإصابات منذ بداية وباء كوفيد-19، ما عجل بإجراء التحاليل بالنسبة لتجار السوق، ويعتبر السوق المذكور وجهة للمئات من الطنجاويين من أجل التسوق.