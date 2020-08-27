برسالة للأمم المتحدة: إردان يتهم "يونيفيل" بالتقصير وحزب الله بالتصعيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن حرض من خلالها على حزب الله اللبناني وأتهمه بجر المنطقة إلى التصعيد.

وطالب إدران الهيئات الأممية باتخاذ خطوات فورية ضد الحكومة اللبنانية وقوات يونيفيل، عقب الحادث الأمني على الحدود اللبنانية واستهداف حزب الله قوة عسكرية إسرائيلية دون تسجيل إصابات.

واستذكر السفير الإسرائيلي في رسالته الحدث الأمني الأخير هذا الأسبوع والذي تضمن إطلاق عناصر من حزب الله النار على موقع للجيش الإسرائيلي، وذلك بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وأوضح إردان في رسالته أن "تكثيف حزب الله ونشاطاته في جنوب لبنان، يزيد من فرص التصعيد على الحدود الشمالية، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة بأسرها".

وأرفق إردان في رسالة الشكوى تصوير جوي للمنطقة التي تزعم إسرائيل بأنها استخدمت من قبل حزب الله لتنفيذ عملية مسلحة، حيث تتواجد المنطقة بين موقعين لقوة اليونيفيل وبالقرب من الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل).

وكتب إردان في الرسالة "توضح الصور الجوية عجز قوة اليونيفيل التي لا تقوم بمهمتها وأهدافها، وتم نقلها على خلفية مطالبة إسرائيل بتعزيز سلطاتها وأنشطتها في مواجهة أنشطة حزب الله".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، مساء الثلاثاء، عددا من القنابل المضيئة قرب بلدات وقرى لبنانية جنوبية، خلال عملية تمشيط على المناطق الحدودية، بعد وقوع حادث أمني شمل إطلاق نار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي، ورصد حركة مشبوهة.

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كما استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدة مواقع للمراقبة تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وذلك ردا على إطلاق النار على موقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع لبنان.

نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان أمر حساس

وتعليقا على استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع لحزب الله بالجنوب اللبناني، وصف، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ما حصل في الجنوب وبالمنطقة الحدودية، بأنه كان أمرا "مهما وحساسا".

وقال الأمين العام لحزب الله في كلمة متلفزة "ما حصل في جنوب لبنان، الثلاثاء، هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق".

ووجه نصر الله التحية لـ"جرحى المقاومة وعائلاتهم"، قائلا "هؤلاء الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء او جهد وذهبوا للشهادة"، على حد تعبيره.

إلى ذلك، دعي مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة المقبل، للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.

ويدعو النص الذي صاغته فرنسا "الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق المتصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية.