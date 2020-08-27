حميد النعيمي يطّلع على الربط الإلكتروني الموحد للجمعيات الخيرية في عجمان

الخميس 27 أغسطس 2020

اطلع الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف على نظام الربط الإلكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والأوقاف العاملة في الإمارة تحت مسمى «عجمان الخير» وبين مجلس تنسيق العمل الخيري، وأهدافه وأهم مكوناته وبرامجه ومرتكزاته وخدماته والبرامج التي سيعمل من خلالها هذا النظام.



واستمع خلال اللقاء الذي عقد في ديوان صاحب السمو الحاكم وبحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية - إلى شرح وافٍ من القائمين على نظام الربط الإلكتروني حول ما يتضمنه النظام من برامج ومعلومات يمكن الاستفادة منها في تنسيق العمل بين المجلس والجمعيات الخيرية، وأهم الأهداف المرجوة منه، خاصة عدم الازدواجية في تقديم الخدمات والأعمال الخيرية للمستفيدين من تلك المعونات، وخاصة المحتاجين والأيتام وطلاب العلم والأسر المتعففة وغيرهم.

واطلع سموهما كذلك من خلال عرض فيديو قدمته مريم المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف على أهمية نظام الربط الإلكتروني والحاجة الماسة لتنظيم العمل الخيري لخدمة الفئات الإنسانية على مستوى الإمارة، والذي يعتمد على ربط كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمحسنين مع المجلس ببرنامج موحد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس المجلس يستهدف بيئة عمل مركزية تسهل تنسيق وتقديم الخدمة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لجميع المنضمين له في إطار تنظيم واضح.

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واستعرضت المعمري خلال العرض أهمية مشروع نظام الربط الإلكتروني، والذي يعمل على تحقيق مجموعة أهداف من بينها ربط المؤسسات والجمعيات عبر نظام موحد وقواعد بيانات مركزية والحد من الازدواجية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.

وشدد صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده عقب العرض على ضرورة الاهتمام بالأيتام بصفة عامة.

وأكد سموهما أهمية نظام الربط الإلكتروني الموحد بين الجمعيات والمجلس وضرورة العمل على الاستفادة من الكوادر الوطنية.

ووجه مريم المعمري أمين عام المجلس بضرورة العمل على تنفيذ البرامج المقترحة والمشاريع، بما يساهم في تنمية العمل الخيري والإنساني في الإمارة.. وضرورة بذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة التي تدعم الفئات المستفيدة وتعزز الشراكات المجتمعية.