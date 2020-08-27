الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

الخميس 27 أغسطس 2020

توقع " المركز الوطني للأرصاد بالامارات " أن يسود الدولة غدا " الخميس " طقس غائم جزئيا مغبر مع تكون سحب ركامية شرقا بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها أمطار مختلفة الشدة.



و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س مع السحب.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم الجمعة طقسا غائما جزئيا مغبرا أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا يصاحبها أمطار.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/ س مع السحب.. و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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و يتوقع أن يكون الطقس يوم السبت المقبل صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا و جنوبا قد يصاحبها أمطار.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 45 كم/ س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يكون الطقس يوم الأحد القادم صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوبا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم الإثنين طقسا غائما جزئيا مغبرا أحيانا و تظهر السحب شرقا و قد تكون ركامية بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.