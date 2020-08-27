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شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. مصرع 15 حوثياً في كمين محكم نصبته القوات الحكومية في قانية والان مع التفاصيل
الخميس 27 أغسطس 2020
قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية نصبت كميناً محكماً لمليشيا الحوثي في جبهة قانية.
وأكدت المصادر، مصرع أكثر من 15 عنصراً من مليشيا الحوثي في الكمين الذي استهدف آليات حوثية في قانية، وذلك حسب ما نقله "مركز سبأ الإعلامي" عن المصادر.
وكانت مقاومة الحازمية قد أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مواقع المقاومة في مديرية الصومعة.
وفي وقت سابق.. لقي ما لا يقل عن 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون، بنيران أبطال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي المحافظة.
وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا، هجوماً شنته المليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبروا المليشيات على التراجع بعد أن كبّدوها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدد من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.
واستهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات الانقلابية.
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