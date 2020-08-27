شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجدد استهداف منازل المواطنين والمارة بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 جددت مليشيات الحوثي سلسة انتهاكاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها المتواصل جنوب الحديدة، واستهدفت منازل المواطنين والمارة في الطرقات العامة والفرعية بمديرية حيس.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن مسلحي المليشيا أطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب منازل المواطنين بشكل همجي ومتعمد. المصادر ذاتها أضافت أن عناصر مليشيات الحوثي استهدفت المواطنين والمزارعين المارة في الطرقات بمديرية حيس بالأسلحة القناصة، في محاولة منها لإيقاع ضحايا في صفوف المدنيين.

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