شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعاود استهداف أحياء حيس جنوب الحديدة بالمدفعية والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 عاودَت مليشيات الحوثي الإجرامية الاستهداف المدفعي على الأحياء السكنية الشمالية والشرقية في مدينة حيس جنوب الحديدة. Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية عاودَت استهداف الأحياء السكنية الواقعة أطراف المدينة بقذائف الهاون الثقيلة عيار 120 بطريقة هستيرية، مسببه الخوف والهلع لدى المواطنِينَ والأهالي القاطنين في منازلهم. ويأتي استهداف المليشيات الحوثية للأحياء السكنية في مدينة حَيْس بعد ساعات من استهدافها للمدينة؛ لِتواصِل أعمالها العدائية والإجرامية ضد الأهالي والمواطنِينَ في حَيْس، في إطار مسلسل خروقاتها اليومية للهدنة الأُممية بالحديدة

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