إيران توافق على دخول وكالة الطاقة الذرية إلى موقعين نوويين مشبوهين

المناطق-الرياض

وافقت إيران أمس الأربعاء على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريباً إلى موقعين نوويين مشبوهين كانت الوكالة تطالب بالكشف عليهما.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الوكالة وإيران، أن “إيران تمنح بشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى موقعين محددين من جانب الوكالة”.

وجاء في البيان “تمّ التوافق على تواريخ دخول (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التحقق”، من دون تحديد المواعيد في البيان.

ووفقا للمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن أحد الموقعين المشبوهين هو في وسط إيران بين محافظتي أصفهان ويزد، والثاني على مقربة من طهران في إشاره إلى موقعي “نطنز و بارشين”.