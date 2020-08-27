شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل الضغوط الأمريكية.. استقالة الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

استقال كيفين ماير الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية ، من منصبه في ساعة متأخرة أمس الأربعاء في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركة باعتبارها تمثل "تهديدا للأمن القومي الأمريكي".

وقال متحدث باسم شركة تيك توك :"نقدر أن التطورات السياسية في الأشهر القليلة الماضية غيرت بشكل كبير نطاق الدور الذي كان يفترض أن يقوم به كيفين، ونحن نحترم قراره تماما. نشكره على الوقت الذي أمضاه في الشركة ونتمنى له الخير".

يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يسمح للمستخدمين بإعداد فيديوهات قصيرة ونشرها عبر الإنترنت أصبح نقطة أساسية في التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، مع ضغوط الإدارة الأمريكية على الشركة الصينية لبيع فرعها في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأمريكية. وتجري شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت محادثات لشراء الفرع الأمريكي لتيك توك.