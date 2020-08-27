محافظة مصرية تسجل صفر إصابات جديدة بكورونا.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت محافظة القليوبية بمصر، الأربعاء، "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث خلت جميع مدن ومراكز القليوبية والبالغ عددها 11 مدينة ومركزا، من تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي للإصابات بالقليوبية منذ بدء الجائحة وحتى، اليوم الأربعاء، عند 9220 حالة إصابة.

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فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، أمس الأربعاء، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 626 حالة، وبنها 2402 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1020 حالة، وقليوب 678 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 448 حالة إصابة، وفقاً لليوم السابع.

فيما أعلنت صحة القليوبية تسجيل 3 مستشفيات مركزية كانوا قد تم تخصيصهم ضمن 13 مستشفى على أرض المحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهم مستشفيات "بنها التعليمى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية الركزى"، ليقدموا الخدمة الطبية العادية للمواطنين والبدء فى تنفيذ قوائم الانتظار للعمليات الجراحية التي تم تسجيلها من قبل.