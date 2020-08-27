صحيفة تتحدث عن تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات

الخميس 27 أغسطس 2020

قالت صحيفة خليجية، إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وزارة الثقافة والشباب بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات، يمكن قراءته من أكثر من زاوية، سواء من زاوية الارتقاء بالمنتج الإبداعي المحلي والترويج له، أو عبر زاوية الاهتمام والدعم المتواصلين لشباب الوطن، وإتاحة الفرص الكاملة والأجواء المحفزة على الإبداع، أو من زاوية تطوير القطاع الثقافي ليكون رافداً اقتصادياً حيوياً للدولة، كما قال سموه: «نتطلع إلى خلق بيئة ثقافية ذات آفاق إبداعية تضع الإمارات على خارطة الإنجاز الثقافي العربي والعالمي المتميز».



Advertisements

أوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس أن هذا التوجيه يعكس توجهاً ثابتاً لدى القيادة الإماراتية في توفير الحاضنات الإبداعية لفئة الشباب، وفسح المجال أمامهم لتحقيق نجاحاتهم وأحلامهم التي تصب في النهاية في صورة زاهية ومتألقة تشير إلى الإمارات وطناً مبدعاً بأبنائه، ووطناً متقدماً بعقولهم وسواعدهم.

وأضافت في ختام افتتاحيتها أنه بهذه الرؤية العميقة والحكيمة والمستقبلية التي يحملها توجيه سموه، تنفتح مسارات ورؤى جديدة لقطاع الصناعات الإبداعية عبر إعداد استراتيجية وطنية متطورة، تضيف إلى القطاع تميزاً وازدهاراً، وتبني على إنجازاته التي تحققت من قبل. وليس هناك أعمق من كلمات سموه التي تدل على جوهر ما تعنيه هذه الرؤية وما تدل عليه: «الشباب هم عصب سياساتنا وخططنا الاستراتيجية.. ومهمتنا تمكينهم وصقل مواهبهم وتوجيه طاقاتهم لترجمة رؤيتنا في صناعة مستقبل دولتنا».