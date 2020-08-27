اخبار العالم

التصعيد التركي في المتوسط يتصدر أجندة إجتماع وزراء دفاع أوروبا في برلين

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التصعيد التركي في المتوسط يتصدر أجندة إجتماع وزراء دفاع أوروبا في برلين والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020

تصدر التصعيد التركي في شرق المتوسط ضد اليونان، أجندة اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، امس في العاصمة الألمانية برلين.

 

Advertisements

 

ودعا إلى الاجتماع غير الرسمي، وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، في إطار رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

 

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد حذر الثلاثاء، خلال زيارة لأثينا من أن الوضع قد تطور إلى "لعب بالنار"، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التصعيد التركي في المتوسط يتصدر أجندة إجتماع وزراء دفاع أوروبا في برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا