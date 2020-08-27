التصعيد التركي في المتوسط يتصدر أجندة إجتماع وزراء دفاع أوروبا في برلين

الخميس 27 أغسطس 2020

تصدر التصعيد التركي في شرق المتوسط ضد اليونان، أجندة اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، امس في العاصمة الألمانية برلين.



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ودعا إلى الاجتماع غير الرسمي، وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، في إطار رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد حذر الثلاثاء، خلال زيارة لأثينا من أن الوضع قد تطور إلى "لعب بالنار"، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد الآن.