حمدان بن محمد: العمل الإنساني في الإمارات يشكل أكبر وأضخم استثمار من نوعه

الخميس 27 أغسطس 2020

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن "العمل الإنساني في الإمارات يشكل أكبر وأضخم استثمار من نوعه في صناعة التغيير الإيجابي والارتقاء بواقع البشرية"، لافتاً إلى أن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية استطاعت أن ترسخ نفسها قاطرةً لتجديد العمل الإنساني العربي بفضل رؤية راعيها ومؤسسها".



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جاء ذلك بمناسبة احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني، في ظروف استثنائية أملتها جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها الهائلة التي أنتجت أزمة صحية عالمية أفرزت تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية غير مسبوقة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم : استطاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن ينتقل بالعمل الإنساني إلى آفاق جديدة من أجل صنع واقع أفضل.