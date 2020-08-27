شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد الشارقة للتراث: الإمارات مدت يد العون إلى مختلف الشعوب والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 قال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث أن اليوم العالمي للعمل الإنساني، يحل علينا هذا العام بالتزامن مع تواصل الجهود العالمية المبذولة، لمكافحة فيروس "كوفيد- 19" التي برز فيها الدور الإماراتي الإنساني في أوضح صوره حيث وصلت المساعدات الإنسانية الإماراتية من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الأساسية إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن رؤية قيادة دولة الامارات تجسدت في هذه الأزمة التي يعيشها العالم أجمع من خلال السياسة التي اتبعتها بمد يد العون إلى مختلف الدول والشعوب المحتاجة إلى المؤازرة والدعم لتجاوز هذه المحنة، وعلى المستوى المحلي نرى يومياً مبادرات للخير والتعاون والإحسان في مجتمع الإمارات، من مبادرات تطوعية وإعفاء من الإيجارات وتبنٍ لممارسات المسؤولية المجتمعية والتخفيف من معاناة وأعباء الناس ومساعدتهم على تجاوز الظروف الحالية .

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