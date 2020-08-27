مجيد يحيى: الإمارات تلعب دوراً حيوياً في الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية

الخميس 27 أغسطس 2020

قال مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الدولة، وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن الإمارات تلعب دوراً حيوياً في الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا الدور تجلى بوضوح كبير من خلال الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة منذ بداية تفشي فيروس كوفيد 19 لمساعدة العديد من المجتمعات والدول المتأثرة على مواجهة الآثار المدمرة للجائحة، وفقا للبيان.



Advertisements

ورأى أن الموقع الجغرافي والدعم المستمر من حكومة الإمارات حوّلا الدولة إلى أكبر مركز إنساني في العالم لبرنامج الأغذية العالمي، إذ يسهل الموقع الوصول إلى حالات الطوارئ في مختلف أنحاء العالم في وقت قياسي.

وأكد أن الإمارات حريصة على تعزيز تعزيز العمليات الإغاثية للبرنامج من خلال استضافتها لأكبر مستودعات الإغاثة الإنسانية مما يسمح لنا ولشركائنا بالتخزين المسبق لمواد الإغاثة الإنسانية الحيوية في دبي.