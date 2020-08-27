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منصور بن محمد: دبي آمنة وأبوابها مفتوحة أمام الجميع

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 27 أغسطس 2020

شدد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أن دبي وجهة آمنة وسليمة تفتح أبوابها أمام الجميع، مرحباً سموه بالزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور الفعاليات التي تحتضنها دبي.

 

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وقال بمناسبة إطلاق النسخة الجديدة من معرض إنترسك في الفترة بين 24 حتى 26 يناير 2021: «يتخذ معرض إنترسك مكانة استراتيجية كمنصة تجارية عالمية تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق على المستوى الدولي لأكثر من 20 عاماً ويكتسب اليوم أهمية متزايدة في إطار جهودنا المشتركة لرسم مستقبل القطاع عالمياً لفترة ما بعد الجائحة.

 

 

ونرحّب بالزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المعرض المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي والتي تتيح لهم إعادة التواصل التجاري والتحضّر لتحقيق النجاحات التجارية مع بداية العام الجديد».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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