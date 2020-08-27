عطاء دولة الإمارات يمتد بالخير إلى بنغلاديش واليمن ولبنان

الخميس 27 أغسطس 2020

امتد عطاء الإمارات بالمساعدات الإنسانية والتنموية ليدعم المحتاجين في 3 دول شملت اليمن ولبنان وبنغلاديش.



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وأعلنت الإمارات عن تقديم دعم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر تسيير شحنة مساعدات إلى منطقة كوكس بازار في بنغلاديش، وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات ضربت المنطقة ومخيم كوكس بازار الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا.

وفي اليمن عززت هيئة الهلال الأحمر، مبادراتها لمحاربة العطش، حيث نفذت خلال السنوات الماضية مئات المشاريع في مجال إمدادات المياه الصالحة للمناطق. ودشنت الهيئة مشروعاً تنموياً جديداً لتوفير مصادر المياه في صحراء حضرموت. من جانب آخر، باشرت حملة «سلامٌ لبيروت» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، عمليات ترميم وإصلاح 485 منزلاً في بيروت لتعيد بذلك 2900 شخص منهم 225 لاجئاً إلى منازلهم التي تضررت من فاجعة المرفأ.