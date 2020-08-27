شكرا لقرائتكم خبر عن 75760 حالة.. الهند تسجل قفزة قياسية يومية في إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء رويترز.وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1023، ليصل مجملها إلى 60472.
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