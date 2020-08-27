وزير الدفاع الأمريكي يتهم الصين بعرقلة جهود "مكافحة كورونا"

اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، الصين بعرقلة الجهود الدولية لمكافحة تفشي وباء كورونا.



وخلال لقاء تلفزيوني معه، عبر إسبر عن رغبة بلاده في إعادة الصين إلى المسار الصحيح وفقًا للقوانين الدولية.

وفيما يتعلق بملف بيونج يان، قال: "سنواصل العمل للتأكد من نزع سلاح كوريا الشمالية بشكل كامل".

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حديث وزير الدفاع الأمريكي تزامن مع الذكرى السنوية الـ25 لإطلاق مركز (دانيال ك. إنوي) المعني بالدراسات الأمنية لآسيا والمحيط الهادئ، والذي يتبع البنتاجون.

كان المبعوث الأمريكي لمحادثات الحد من التسلح النووي، مارشال بيلينغسلي، أكد أن الصين مخطئة بشدة إذا اعتقدت أن إطلاق صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يخيف الولايات المتحدة.

الممثل الخاص الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، أعلن في وقت سابق بمقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، أن الولايات المتحدة تخطط مناقشة مع عدد من الدول الآسيوية طرق تعزيز أمن الحلفاء على خلفية زيادة التهديد من طرف الصين، بما فيها إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.