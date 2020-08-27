بـ"سلاح المنشطات".. ترامب يربك حسابات بايدن قبل المناظرة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيطالب بإجراء "اختبار منشطات" قبل مناظرته مع منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، مشككاً في أن يكون أداء المرشح الديمقراطي في آخر مناظرة له طبيعياً.



ومن دون أن يسند اتهامه لخصمه بأي دليل ملموس، قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأربعاء إنه تفاجأ بالتحسن الكبير الذي طرأ على أداء بايدن خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأضاف: "سنطالب بإجراء اختبار منشطات"، مبرّراً هذا الأمر بالمستوى الذي ظهر عليه أداء نائب الرئيس السابق خلال المناظرة الأخيرة التي جرت بينه وبين بيرني ساندرز في مارس/آذار.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أي أدلة تدعم هذا الاتهام، قال الرئيس الأمريكي: "كل ما يمكنني قوله هو أنني جيد في اكتشاف هذا النوع من الأشياء".

وتابع: "لقد شاهدته خلال المناظرات مع كل أولئك الناس (بقية المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي).. كان غير كفء، لكن ضد بيرني، كان عادياً. كيف يمكن تفسير ذلك؟"





وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب مثل هذه الاتهامات إلى منافسيه، فقد سبق لهيلاري كلينتون التي هزمها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أن تعرضت لاتهام مشابه حين لمح المرشح الجمهوري إلى أنها تتعاطى المخدرات وطلب إخضاعها لاختبار التعاطي قبل المناظرة.

يومها قال الرئيس الأمريكي أمام تجمع انتخابي في ولاية نيو هامشر: "أعتقد أنه يجب علينا أن نخضع لاختبار تعاطي المخدرات قبل المناظرة".

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وأضاف ساخراً: "لا أعرف ما الذي يحدث لها. في بداية مناظرتها الأخيرة، كانت متنبهة للغاية، وفي نهايتها بالكاد استطاعت الوصول إلى سيارتها".

ووصف نائب الرئيس الأمريكي ، مايك بنس، الولايات المتحدة بأنها "أمة المعجزات" وذلك أثناء كلمة له بشأن جائحة فيروس كورونا خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال بنس إن الولايات المتحدة في طريقها إلى توفير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى ، ندد بنس بالعنف الذي يتخلل الاحتجاجات في البلاد، وقال: "سيدعم الرئيس ترامب وأنا دائما حق الأمريكيين في التظاهر السلمي، لكن الشغب والنهب ليسا احتجاجات سلمية".

وقال: "سيكون لدينا دائما قانون ونظام في شوارع هذا البلد لكل أمريكي من كل عرق وعقيدة ولون".

وهاجم بنس، مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن قائلا إنه سيضاعف من السياسات التي تؤدي إلى العنف في مدن أمريكا .. لن تكون آمنًا في أمريكا (في ظل) جو بايدن".

ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن في 29 سبتمبر/أيلول المقبل، تليها مناظرتان في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حين تجري الانتخابات في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.