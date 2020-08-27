عبيد الشامسي: منهجية الإمارات في التعامل مع فيروس كورونا استباقية وعالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن منهجية دولة الإمارات عالمية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ويجب أن تُدرّس، وهي منهجية استباقية وليست مجرد ردة فعل، فالأزمة تلد الهمّة، وبالإصرار والعزيمة وبالهمم ندير المستحيل، مؤكداً أن القيادة الرشيدة هي الموجه الأول للجهود التي تم بذلها، وأن الإعلام أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة، والإعلام الإماراتي أثبت قدرة عالية خلال أزمة كورونا المستجد، وهو أداة من أدوات القوة الوطنية ويجب توظيفها بكافة قدراتها، وفقا للبيان.



وأرجع مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين إلى عمليات التزاور التي تمت خلال عيد الأضحى، مشيراً إلى التهاون من البعض في عدم الالتزام بالإجراءات، مؤكداً أن القفزة في عدد الإصابات كانت متوقعة. وأضاف في لقاء عبر قناة الإمارات أن الدولة أطلقت مسبار الأمل إلي المريخ خلال الأزمة، كما تم بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية مع وجود الأزمة، وتم الإعلان عن معاهدة السلام كذلك خلال الأزمة، وكل ذلك يؤكد الإرادة الوطنية في التعامل مع وباء كورونا.

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وقال: نحن لا نفرض إجراءات لتقييد الحريات، ولكن نفرض إجراءات لحماية مجتمع دولة، وكلنا شركاء في حماية المجتمع، التزموا بالإجراءات ولن نتخلى عن الحفاظ عليكم، وأكد استعداد الدولة لارتفاع أعداد الإصابات، وهناك سيناريوهات للتعامل معها.

وأشار الشامسي إلى أنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية منذ مطلع يناير الماضي، مشيراً إلى رصد وباء كورونا في شهر ديسمبر 2019 وتفشيه في ووهان بالصين، ومنذ هذا التاريخ ونحن في اجتماعات مستمرة مع الشركاء الاستراتيجيين حتى هذه اللحظة.

وأضاف أنه تمت مراجعة الجاهزية الوطنية للتعامل مع الأوبئة بين شهري 8 و10 من العام الماضي، كما تم عقد التمارين والسيناريوهات وكان من بينها انتشار وباء خطير وكيفية السيطرة عليه.