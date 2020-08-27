الإمارات.. إجراء 57419 فحصاً جديداً لفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 316 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 59,070.



وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 57419 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 399 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 68,020 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، جراء الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 378 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.