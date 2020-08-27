"الإمارات للاعتماد" يمنح "يونيلابس" بدبي وأبوظبي آيزو فحص كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

منح مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» شهادة الـ ISO 15189، في فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بتقنية الـ PCR، لصالح شبكة «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية في إمارتي أبوظبي ودبي، والتي تعتبر إحدى أهم شهادات الاعتماد الدولية في مجال المختبرات الطبية، لتكون بذلك الشبكة أول جهة صحية خاصة تحصل على هذا الاعتماد العالمي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لحماية صحة وسلامة السكان من جائحة «كوفيد-19».

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وجاء حصول شبكة «يونيلابس» على هذا الاعتماد بعد أن أتمت بنجاح كافة إجراءات التقييم الذي قام بها مركز الإمارات العالمي للاعتماد بعد أن أجروا تقييماً عاماً للمختبرات بناءً على معايير وبروتوكولات كفاءة المختبرات العالمية، وذلك تأكيداً على كفاءة وجودة مختبراتها التي شكلت دعامة لجهود الإمارات في توسيع نطاق الفحوص والتزاماً منها بتوظيف كافة مواردها التقنية وخبراتها بالتعاون مع الجهات المختصة في دعم القدرة الإنتاجية العالية للمنظومة المخبرية في الدولة.

وأشادت أمينة أحمد، المدير التنفيذي للمركز، بالجهود الحثيثة لكافة الكوادر العاملة في شبكة «يونيلابس» للمختبرات وحرصهم على تحقيق هذا الإنجاز على أرض الإمارات وحصولهم على درجات أعلى من الامتثال بالمعايير.