الإمارات..عمار النعيمي يوجّه الجهات الحكومية بتذليل الصعوبات أمام متضرري فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة عجمان على عرض، قدمه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان، يوضح آخر التطورات والإحصاءات لاحتواء وباء «كورونا» في الإمارة.



جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الخامسة لعام 2020، والتي عقدت عن بعد، بواسطة الاتصال المرئي.

ووجه في هذا الإطار الجهات الحكومية بالتباحث والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية، لتذليل الصعوبات أمام المتضررين من تأثيرات الأزمة، لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الحالية والتعافي من آثارها.

وأثنى على الأداء الإيجابي لفرق العمل الحكومية، متمنياً أن يستمر العمل بأفكار متجددة وهمة وعزيمة عالية.

وهنأ بحلول العام الهجري الجديد، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالمنجزات والمسرات على دولة الإمارات، ودول العالم كافة.

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وأشاد بفريق عمله في حكومة عجمان، الذي عمل خلال الفترة الماضية بنهج الحكومة الواحدة، وتكاملت جهوده من أجل تحقيق الأهداف الأسمى المتمثلة في حماية سلامة الأرواح، والحفاظ على المكتسبات.

ووجهالشيخ عمار بن حميد النعيمي فريق عمله بضرورة التعلم من تجاربهم السابقة.

وقال : «كلي ثقة بأنكم أصبحتم أقدر وأقوى على التعامل بإيجابية ومرونة مع التحديات والتغيرات المستقبلية، وتسخير الظروف المحيطة لكل ما فيه مصلحة الوطن وخدمة المجتمع».

واستضافت الجلسة حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، التي استعرضت نتائج تقرير المؤشر الوطني لجودة الحياة، الذي أعده المركز الوطني للسعادة وجودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع، وأكدت أن ملف جودة الحياة متأصل منذ نشأة دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كانت له رؤية طموحة، للارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات، وأرسى لها نهجاً واضحاً ومحدداً سارت عليه قيادات الدولة بالعديد من البرامج والمبادرات، ووضعت له مؤشرات وأهدافاً استراتيجية.

واعتمد سموه وثيقة استراتيجية النفايات الصلبة في إمارة عجمان 2035.

واطلع المجلس على تقرير سير عمل أجندة السياسات ذات الأولوية 2019- 2020.

وأوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي إنه تمت مراجعة السياسات خلال فترة جائحة «كورونا»، ليتم تقييم مدى قدرتها على الاستجابة للمتغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة.