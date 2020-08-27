ليبيا .. ميليشيات «حكومة فايز السراج» تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

سقوط ستة جرحى على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات حكومة فايز السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس وفقا لسكاي نيوز . وتابعت سكاي نيوز، أن الميليشيات اختطفت عددا من المتظاهرين في ميدان الشهداء. وفي التفاصيل تم نقل المتظاهرين المختطفين إلى معتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس. Advertisements كما أفاد شهود عيان بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين لفض المحتجين. facebook facebook

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