شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز لرئيس البرلمان أو الوكيلين الترشح لنفس المناصب بالفصل التشريعى المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة رقم 117 من الدستور الصادر فى 2014 والمعدل فى 2019 آلية انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، ومن حق رئيس المجلس أو الوكيلين أن يترشحوا لفصلين تشريعيين متتاليين فقط بما يعنى أن كل من رئيس المجلس الحالى ووكيله لهم حق الترشح على هذه المناصب مرة أخرى لمدة ثانية فقط،حال فوزهم بعضوية مجلس النواب.

وجاء نص المادة رقم 117 من الدستور كما يلى: ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى ، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب وفى حالة إخلال أحدهم بالتزماتا منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين". وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد الخامس على أن يعاود المجلس انعقاده فى أكتوبر المقبل بدور الانعقاد السادس.