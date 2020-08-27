كورونا في 24 ساعة| ارتفاع بمستوى جديد وانذار بموجة ثانية لكورونا وعقوبات على المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 996 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة.

حذرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، الأمر الذي ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض.

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة ماضية في استكمال بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون تعديل حتى الآن.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورنا في مصر والعالم:

ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الأربعاء

ينذر بموجة ثانية.. وزيرة الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا لهذا السبب

عقوبات للمخالفين.. الحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديوجرافيك)

"بروتوكول استباقي".. هل تُغيّر وزارة الصحة النظام العلاجي لمصابي كورونا؟

كيف نتعامل مع الموجة الارتدادية لـ"كورونا"؟.. استشاري يقدم نصائح ذهبية

ما هو المدخل الرئيسي لفيروس كورونا إلى الجسم؟.. دراسة تجيب

لماذا لا يبدو العلماء قلقين من أول حالة تصاب بكورونا مرتين؟

المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أمريكا تشهد انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة بكورونا

إيطاليا تسجل 1367 إصابة جديدة بكورونا

لبنان يسجل 561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

31 إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال شرق سوريا

ألمانيا: تسجيل أكثر من 11 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا تبدأ تجارب سريرية للقاحها ضد كورونا تشمل 40 ألف متطوع

البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 67ر3 مليون والوفيات 116 ألفا و580

الإمارات تسجل حالة وفاة و399 إصابة جديدة بكورونا