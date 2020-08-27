محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون - (د ب أ):
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، إن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايستشيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة".
جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة اليوم الخميس بحق المهاجم برينتون تارانت دون إمكانية الإفراج عنه، لإدانته بقتل 51 شخصا في الهجومين الإرهابيين.
وقالت أردرن في بيان إن الصدمة الناتجة عن ذلك الحدثين لن تُشفى بسهولة.
وأضافت: "ولكن آمل أن يكون اليوم هو الأخير الذي يكون هناك سبب لدينا لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا: مهاجم المسجدين يستحق الصمت مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.