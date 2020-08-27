رئيسة وزراء نيوزيلندا: مهاجم المسجدين يستحق الصمت مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون - (د ب أ):

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، إن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايستشيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة".

جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة اليوم الخميس بحق المهاجم برينتون تارانت دون إمكانية الإفراج عنه، لإدانته بقتل 51 شخصا في الهجومين الإرهابيين.

وقالت أردرن في بيان إن الصدمة الناتجة عن ذلك الحدثين لن تُشفى بسهولة.

وأضافت: "ولكن آمل أن يكون اليوم هو الأخير الذي يكون هناك سبب لدينا لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك".