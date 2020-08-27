غرفة السياحة: مستحقات الشركات لدى الجانب السعودي معلقة دون أسباب والترحيل غير مقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن مستحقات الشركات المصرية، لدى نظيرتها السعودية لم تسترد بعد، ومازالت معلقة حتى الأن دون سبب واضح لعدم استردادها.

وأوضح السيسي، لمصراوي، أن ما يحدث غير مقبول وغير طبيعي، مشيراً إلى أن تجميد هذه الأموال وضع الشركات في أزمة أمام المعتمرين.

وأشار نائب رئيس غرفة الشركات، إلى أن هذه الأموال مجمدة وموجودة في البنوك السعودية ولم تستطع الشركات حتى الأن إعادتها بالكامل.

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وتابع: تم استدراج شركات السياحة المصرية، حتى دخل الموسم الجديد عشان يقولولنا رحلوا هذه المستحقات لهذا الموسم لأن ده ظلم.. وإحنا عارفين أن مفيش شغل هذا العام، والترحيل لهذا الموسم غير مقبول وليس في صالح الشركات لأن ملامح الموسم الجديد لم تتضح بعد.

وأكد السيسي، أن الأموال ليست مستحقات شركات فقط بل أموال معتمرين وموظفين وعاملين، لافتاً إلى أن الجانب المصري ممثلا في وزارة السياحة، مازال يخاطب نظيره السعودي لاسترداد مستحقات الشركات المصرية.

وتجري غرفة شركات السياحة اتصالات مع وزارة السياحة والآثار، لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، ومخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في أسرع وقت ممكن.