شوقي: إتاحة المنصات التعليمية لجميع الطلاب المصريين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة جميع المنصات التعليمية لجميع أبنائنا في الخارج.

وأكد شوقي، في تصريحات له على جروب "معا نستطيع"، أن الدولة المصرية الممثلة في وزاره التربية والتعليم، قامت بوضع الخطط اللازمة حتى تتمكن الوزارة من امتلاك أول منصة تعليمية مصرية بنسبة 100%.

ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع اورنج مصر لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات، تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر.

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ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن، وتتولى "اورنج" بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لأبنائنا الطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية (https://study.ekb.eg) ومنصة لبث الدروس التعليمية لأبنائنا الطلاب (https://stream.moe.gov.eg)، كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد https://www.thanaweya.net

وأضاف شوقي، أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلاً عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وعبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن امتنانه لثقة وزارة التربية والتعليم في اورنچ مصر لإتمام هذه المهمة المحورية في تاريخ قطاع التعليم بمصر، وأضاف: "يمثل اختيار اورنچ مصر من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع الرقمي الهام، شهادة ثقة كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية التي عملت الشركة على تطويرها خلال السنوات الماضية تمهيدا لدعم خطط الدولة في التحول الرقمي".