كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إرسال قوات من الأمن الفيدرالي للسيطرة على اضطرابات ولاية ويسكونسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، 200 عنصر، من الأمن الفيدرالي، إلى ولاية ويسكونسين، في محاولة للسيطرة على الاضطرابات التي اندلعت في مدينة كينوشا بالولاية.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أنها سوف ترسل المزيد من القوات للتعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات إذا احتاجت الأمور لذلك.

يذكر، أن مدينة كينوشا تشهد احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب إصابة المواطن الأسمر جيكوب بليك برصاص الشرطة يوم الأحد الماضي، حيث أطلق عليه الرصاص سبع مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سيرسل القوات الأمنية الفيدرالية لاستعادة النظام بالولاية.