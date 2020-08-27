عاجل.. الحكم بالسجن مدى الحياة على منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بأنه تم الحكم بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.

تعود تفاصيل الجريمة إلى 15 مارس عام 2019، عندما هاجم شخصا يدعى برنتون تارانت، ويحمل أسلحة نصف آلية، المصلين أثناء صلاة الجمعة، وبث هجومه عبر فيسبوك على الهواء مباشرة، وقتل 51 شخصا، وأصاب العشرات.

Advertisements

ويؤمن السفاح تارانت، بنظرية تفوق العرق الأبيض، ونفذ هجومين إرهابيين، عرفا بـ"هجوما كرايستشيرش 2019"، في يوم الجمعة 15 مارس 2019، حيث أُطلقت النيران داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشرش في نيوزلندا ونتج عنهُما العديد من الإصابات والوفيات.

بدأ إطلاق النار الساعة 13:45 ظهر 15 مارس 2019 بتوقيت نيوزيلندا (00:40 حسب التوقيت العالمي المنسق)، وقُتل 51 شخصاً، وأصيب 50 آخرون، وعثرت الشرطة على سيارتين ملغومتين وأَبطَلت فيهما مفعول المتفجرات.

ويعد هذا أول حادث هجوم بإطلاق نار ضد مجموعات في نيوزيلندا منذ مجزرة راوريمو عام 1997، ويعد حادث إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ نيوزيلندا الحديث، وقد وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن وعدد من الحكومات في العالم الحادث بأنهُ هجوم إرهابي.