شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 441 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت كوريا الجنوبية أمرت يوم الثلاثاء معظم المدارس في سول والمناطق المحيطة بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ووصل العدد الإجمالي إلى 18706 إصابة، فضلا عن 313 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 441 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.