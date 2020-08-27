شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دوائر فردى بمحافظة أسيوط فى انتخابات النواب بـ12 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق عليه البرلمان نهائيا،محافظة أسيوط إلى 4 دوائر فردية ب12 مقعد وهى:

1-الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط بثلاث مقاعد وتضم مركز أسيوط وقسمي أول أسيوط - ثان أسيوط

2-الدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية ولها 4مقاعد وتضم مراكز ديروط –القوصية – منفلوط

3-الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بثلاث مقاعد وتضم مراكز البدارى –ساحل سليم –الفتح –ابنوب وقسم أسيوط الجديدة

Advertisements

4-الدائرة الرابعة ومقرها مركزابوتيج بمقعدين وتضم مراكز ابو تيج- صدفا- الغنايم وقسم ابوتيج

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.