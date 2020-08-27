شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. ‬5 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء تسجيل 5267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و626 وفاة مما يرفع مجمل الإصابات بالبلاد إلى 573888 والوفيات إلى 62076 وفاة. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.

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