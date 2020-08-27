شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 8إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 15 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.
وسجلت الصين أيضا 19 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 14 حالة في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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