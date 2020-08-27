الصين تسجل 8إصابات بكورونا

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 14 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.