شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لمرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت محكمة نيوزيلندية اليوم الخميس حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على رجل قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.

واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما، بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.

وهذا أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.