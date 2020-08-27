اليوم.. "مصر للطيران" تسير 40 رحلة دولية تقل 3500 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة تسيِّر اليوم الخميس، رحلاتها إلى 29 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر، أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، إنجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو)، ورحلتين جويتين إلى (دبي، وأبوظبي، وبيروت)، و٧ رحلات استثنائية إلى كل من (جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام)، بالإضافة إلى ٩ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب.

ومن جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.