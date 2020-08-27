استياء بسبب تأخر صرف رواتب معلمي التعليم الفني بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الغضب الشديد تسيطر على معلمي التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، بسبب قرار وكيلة الوزارة الدكتورة بثينة كشك، بتحويل رواتب المعلمين لصرفها من بنك التعمير والإسكان في كفر الشيخ، عن طريق الفيزا كارد.

ووفق ذلك أصدرت النقابة الفرعية لمعلمي غرب كفر الشيخ "دسوق، وفوه، ومطوبس، وسيدي سالم"، برئاسة محمد أبوزور، نقيب معلمين غرب كفر الشيخ، الأربعاء، بيانًا رسميًا تطالب فيه ولجانها الخمس بإجراء تحقيق عاجل من الجهات المختصة، حول تحويل رواتب معلمين التعليم الفني على بنك التعمير والإسكان للصرف منه، ما أدى إلى تأخر صرف رواتبهم.

وأوضحت النقابة وفق البيان الصادر منها، حصل "الخليج 365" على نسخة منه، أن بنك التعمير والإسكان، ليس له سوى فرعًا واحدًا في محافظة كفر الشيخ، والكائن بمدينة كفر الشيخ، ولديه ماكينة صرف ATM واحدة، ما يجعل حدوث تكدس شديد بين المعلمين، فيما تسائلت النقابة في بيانها :"من المستفيد من ذلك الأمر".

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وأكد بيان نقابة معلمين غرب كفر الشيخ، أن النقابة تلقت العديد من شكاوي المعلمين بمدارس التعليم الفني بإدارات دسوق، وفوه، ومطوبس، وسيدي سالم، تتضمن تأخر صرف رواتبهم عن شهر أغسطس 2020، بسبب تعاقد وكيلة وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، بالتعاقد مع بنك التعمير والإسكان، بشأن صرف رواتبهم من خلال ذلك البنك.

وكشف البيان عن ذلك، التعاقد تتطلب سحب الفيزا كارد الخاصة ببنك مصر التي كان يصرف بها كل معلم من ماكينة ATM الخاصة به في أي من المدن الأربعة التي تتبع إدارات نقابة معلمين غرب كفر الشيخ، والتي يقطن بها معلمي التعليم الفني، ما أدى إلى عدم صرف رواتبهم لغاية الآن.

وقالت نقابة معلمين غرب كفر الشيخ في بيانها، إن ذلك الإجراء الذي اتخذته وكيلة وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، تسبب في تأخر صرف رواتب معلمي التعليم الفني، وتحميلهم مشقة السفر، وإضافة أعباء مالية عليهم، وحدوث تكدس منهم أمام البنك، ما يتعارض مع قرار رئيس الوزراء بعدم الزحام والتجمعات، بسبب عدوى فيروس كورونا، وزيادة عمولة البنك من بنك آخر.