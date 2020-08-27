بالصور.. تطهير الصرف الصحي بالمنيب والقصبجي بجنوب الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تطهير جميع مطابق الصرف الصحي بشوارع الجامع ومتفرعاته بحي جنوب المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، إن ذلك جاء بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف رئيس حي جنوب، حيث قامت إدارة المرافق بالحي منذ فجر اليوم وعقب قطع المياه بمنطقتي المنيب والقصبجي لتطهير جميع مطابق الصرف في شوارع:

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- شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته

- شارع النحاس ومتفرعاته

- شارع سكة الناظر ومتفرعاته

وأكدت محافظة الجيزة، أن العمل ما زال مستمرا لرفع كفاءة الشارع الجيزاوي.