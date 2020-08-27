"الوكيل" نقيبا للأطباء البيطريين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أسفرت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الفرعية ببني سويف، التي أقيمت بمقر نقابة الأطباء تحت إشراف قضائي كامل عن فوز الدكتور "طارق محمد محمد" وشهرته طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بمقعد النقيب بعد حصوله على 284 صوتا من إجمالي عدد الحاضرين والبالغ 551 صوت فيما حصل منافسه الدكتور "خالد أحمد محمد" على 256 صوتا.

كما أسفرت نتائج الانتخابات على مقعدي فوق السن فوز الدكتور رمضان توفيق، عقب حصوله على 358 صوتا، والدكتور عصام يحي وحصل على 247 صوتا، وعلي مقعدي تحت السن فاز الدكتور إبراهيم نبيل ب 272صوت، والدكتور معتز محمد ب 301صوت.

كانت الانتخابات قد شهدت منافسة شرسة بين الدكتور طارق الوكيل والدكتور خالد أحمد على مقعد النقيب و 4 مرشحين على مقعدي فوق السن و 7مرشحين على مقعدي تحت السن.