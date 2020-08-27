شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» أفريقيا تجاوزت ذروة وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أن القارة الأفريقية قد تكون تجاوزت ذروة وباء فيروس كورونا المستجد ، محذرة في نفس الوقت من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية. وعدت ماتشيديسو مويتي خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن عدد الإصابات اليومية في دول القارة الأفريقية يتجه للانخفاض وهو مؤشر على تخطي القارة مرحلة الذروة. وسجلت دول أفريقيا رسميًا 1.2 مليون إصابة منذ شهر مارس الماضي، بينها نحو 28 ألف وفاة، وهي بذلك من أقل قارات العالم تضررًا بعد أوقيانيا.

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