شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهرى: لا يوجد استقلال للقرار القطرى.. والجزيرة تفتقد المصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يوجد استقلال للقرار القطرى، موضحا أن المسئولين القطريين الآن أصبحوا حذاء فى قدم بعض أجهزة المخابرات الخارجية التي تستخدمهم لمحاولة إلحاق الضرر بالمنطقة العربية بشكل عام ونشر الفوضى بالشرق الأوسط.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قطر تستهدف كل من الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية، وأول آلياتهم في تنفيذ هذا المخطط هي جماعة الإخوان لأن كلاهما - أي قطر والإخوان - وجهان لعلمة واحدة فمن يتحكم في قطر هو من يتحكم في جماعة الإخوان.

ولفت أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن هناك تراجعا كبيرا في مصداقية قناة الجزيرة بالمنطقة العربية، وهو ما دفع قطر إلى إنشاء قنوات الإخوان التي تحرض ضد مصر في الخارج، موضحا أن الإخوان كانوا يريدون أن يتحكموا في مصر كما يتحكمون في قطر، إلا أن ثورة 30 يونيو أسقطت هذا المخطط.