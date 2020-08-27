شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان يكشف سيطرة التنظيم الدولى للجماعة على قطر ويحكمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان تمارس أحد حروب الجيل الرابع ضد مصر، من خلال محاولاتها تفكيك الجبهة الداخلية بالمجتمع المصرى، وتحاول أن تضعف الجبهة الداخلية ثم تنقض عليها لمحاولة تنفيذ المخطط الإخوانى التي يستهدف التحريض ضد الدولة المصرية.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر دولة كبيرة ومركزية وتتمتع بجغرافيا عبقرية، وبالتالي نجد عددا من الدول يسعون لإضعاف مصر والسيطرة عليها لكى تكون مقدمة للسيطرة على المنطقة كلها، وتستخدم تلك الدول جماعة الإخوان لتنفيذ هذا المخطط.

وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم الدولى للإخوان يسيطر على قطر ويحركها وفقا لأهداف التنظيم، حيث أصبح التنظيم الدولى للجماعة هو من يحكم قطر، لافتا إلى أن قناة الجزيرة أنشأتها الاستخبارات الإسرائيلية وهى عميلة للموساد، والجزيرة سبب في حروب أهلية كبيرة فى اليمن وليبيا وسوريا.

وفى وقت سابق، وصف طارق البشبيشى القيادى السابق بتنظيم جماعة الإخوان، الأمير القطرى تميم بن حمد، بالبنك الممول لجميع القنوات التحريضية ضد مصر، مؤكدا أن الإعلام هو السلاح الرئيسي والمركزي والاستراتيجي في حروب الجيل الرابع التي نعيش في أتونها الآن، والهدف دائما هو التأثير على تماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية وتفكيكه واضعافها مما يسهل بعد ذلك من الانقضاض عليها".