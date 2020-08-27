مؤلم.. العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة مرمية قرب إدارة عمومية في السمارة

عثرت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، على جثة رضيعة حديثة الولادة، متخلى عنها بطريقة مؤلمة قرب إدارة الخزينة العامة في مدينة السمارة.

وحسب مصادر محلية، فإن الرضيعة، التي عثر عليها جثة هامدة داخل غطاء في جنبات إدارة عمومية، حديثة الولادة، إذ لا يتعدى عمرها أسبوعا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مكان الواقعة عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي في السمارة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، والوصول إلى أبويها الحقيقيين.